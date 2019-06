In London hat es nach einem Angriff auf ein lesbisches Paar in einem Bus vier Festnahmen gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Teenager im Alter zwischen 15 und 18 Jahren festgenommen. Ihnen werde Raub und ein Hassverbrechen vorgeworfen. Man suche weiter nach Zeugen, die zur Aufklärung des Angriffs im Stadtteil Camden beitragen können.



Die beiden Frauen sind laut Polizei von einer Gruppe mit homophoben Sprüchen angegangen und mehrfach geschlagen worden. Ein Foto der beiden blutverschmierten Frauen, das in Medien veröffentlicht wurde und sich in Online-Netzwerken verbreitete, sorgte für Empörung. In einem Beitrag der BBC erklärt eine der Frauen, sie habe nach dem Angriff keine Angst, ihre Homosexualität öffentlich zu zeigen - man sollte das eher verstärkt tun.



Die konservative Premierministerin May, Londons Bürgermeister Khan und der Labour-Chef Corbyn verurteilten den Angriff. Khan schrieb bei Twitter von einer "widerlichen und frauenfeindlichen Tat". Das werde in London nicht geduldet. Hassverbrechen gegen Homosexuelle haben in der britischen Hauptstadt laut BBC in den vergangenen Jahren zugenommen. 2014 seien noch 1.488 solcher Vorfälle registriert worden, heißt es mit Bezug auf eine Statistik der Polizei. Im vergangenen Jahr seien es mehr als 2.300 gewesen.