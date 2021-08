Bei Protestaktionen von Klimaschützern in London sind mehr als 50 Menschen festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei waren die Demonstranten einem Aufruf der Organisation Extinction Rebellion gefolgt. Sie hatten gestern Straßen und Kreuzungen in der Innenstadt blockiert, beispielsweise in der Nähe des Trafalgar Square. Einige waren an Autos gekettet. Die Proteste sollen nach Aussage der Aktivisten zwei Wochen lang dauern. Ihre erklärte Absicht ist es, eine Debatte über den Klimawandel in Gang zu bringen.

