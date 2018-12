Der Londoner Flughafen Gatwick bleibt wegen der Gefahr durch Drohnen vorerst weiter geschlossen.

Der Betreiber sagte der BBC, vor kurzem sei eine weitere Drohne in der Nähe des Flughafengeländes gesichtet worden. Deshalb sei es zurzeit nicht sicher, den Flugbetrieb in Gatwick wieder aufzunehmen. Seit gestern Abend wurden fast alle Flüge von und nach Gatwick storniert oder umgeleitet. Nur in den frühen Morgenstunden konnten einige Flugzeuge starten, bis wieder eine Drohne gesichtet wurde.



Zehntausende Reisende sind von der Schließung betroffen. Gatwick ist der zweitgrößte britische Flughafen und fertigt pro Tag mehr als 100.000 Passagiere ab. In den vergangenen Jahren gab es etliche Berichte über Beinahe-Kollisionen von Drohnen und Passagierflugzeugen im Großraum London. Seit Juli gibt es neue Regeln für Besitzer von Drohnen in Großbritannien. Demnach macht sich strafbar, wer sich mit seiner Drohne weniger als einen Kilometer einem Flughafen nähert.



Am Flughafen in Stuttgart hat die Bundespolizei ihre Präsenz deutlich ausgeweitet. Hintergrund seien Informationen, wonach bestimmte Flughäfen ausgespäht werden sollten, teilte die Bundespolizei Baden-Württemberg mit. Der Flugbetrieb soll nicht beeinträchtigt werden.