Der Londoner Flughafen Gatwick hat gestern Abend nach Berichten über zwei Drohnen über einem Rollfeld den Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen vorerst eingestellt.

Ankommende Maschinen wurden zu anderen Flughäfen in Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden umgeleitet. Passagiere wurden aufgefordert, sich heute vor der Anreise zum Flughafen zu erkundigen, ob ihr Flug tatsächlich stattfindet. Ein ähnlicher Hinweis erging an jene, die Fluggäste abholen wollen. Gatwick wickelt nach eigenen Angaben zu dieser Jahreszeit in der Regel 18 bis 20 nächtliche An- und Abflüge ab.



In den vergangenen Jahren gab es etliche Berichte über Beinahe-Kollisionen von Drohnen und Passagierflugzeugen im Großraum London.