Nach der erneuten Sichtung von Drohnen ist der Flughafen London-Gatwick innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal geschlossen worden.

Alle Starts und Landungen seien wieder ausgesetzt worden, hieß es. In der Nacht war der Flugbetrieb nach einer mehrstündigen Unterbrechung für kurze Zeit wieder aufgenommen worden. Nach Angaben des Betreibers waren gestern Abend mehrere Drohnen über dem Rollfeld gesichtet worden. In der Folge wurden alle Starts und Landungen untersagt, viele Passagiere saßen stundenlang in ihren Maschinen fest. Ankommende Flugzeuge wurden zu teils hunderte Kilometer entfernten Flughäfen umgeleitet.



In den vergangenen Jahren gab es etliche Berichte über Beinahe-Kollisionen von Drohnen und Passagierflugzeugen im Großraum London. Seit Juli gibt es neue Regeln für Besitzer von Drohnen in Großbritannien. Demnach macht sich strafbar, wer sich mit seiner Drohne weniger als einen Kilometer einem Flughafen nähert.