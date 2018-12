Der Flughafen London-Gatwick bleibt wohl auch diese Nacht geschlossen, nachdem über dem Gelände Drohnen gesichtet wurden.

Wie die BBC meldet, gibt es noch keine Hinweise darauf, wann dort Flugzeuge wieder starten und landen dürfen. Der Airport hatte am Mittwoch spätabends den Betrieb eingestellt. Ein Versuch, wieder zu öffnen, scheiterte, weil erneut eine Drohne auftauchte. Die Polizei sucht den Verantwortlichen, der das Fluggerät steuert, und bat dazu um Unterstützung der Armee. Mehr als 100.000 Passagiere sind betroffen. Gatwick ist der zweitgrößte Flughafen in Großbritannien und der siebtgrößte in Europa.