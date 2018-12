Der Flughafen London-Gatwick ist wieder in Betrieb.

Die Starts und Landungen waren am Abend erneut kurzfristig ausgesetzt worden, weil eine weitere Drohne gesichtet worden war. Ein Sprecher teilte mit, das Militär habe jedoch Maßnahmen ergriffen, die einen sicheren Betrieb des Flughafens wieder ermöglichten. Die Polizei von Sussex ermittelt in alle Richtungen und schließt nicht aus, dass hinter den Drohnenflügen Umweltschützer stecken könnten.



Der Flughafen London-Gatwick war zum ersten Mal vorgestern Abend geschlossen worden, nachdem in der Nähe des Rollfelds Drohnen gesichtet worden waren. Die wiederholten Sperrungen haben im vorweihnachtlichen Reiseverkehr für Chaos gesorgt. Zehntausende Passagiere waren betroffen.