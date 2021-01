Ein Gericht in der britischen Hauptstadt London hat die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA abgelehnt. Der 49-jährige gebürtige Australier werde wegen der Haftbedingungen, die ihn in den Vereinigten Staaten erwarteten, nicht ausgeliefert, teilte das Gericht mit.

Im Fall einer Verurteilung hätten Assange in den USA bis zu 175 Jahre Haft gedroht. Die USA kündigten an, in Berufung zu gehen. Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich Unterstützer Assanges versammelt, um seine Freilassung zu fordern. Der 49-Jährige war zuletzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in London inhaftiert.



Die amerikanische Justiz wirft dem gebürtigen Australier Assange vor, IT-Systeme der US-Regierung gehackt und geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben.



Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.