Großbritannien und Australien haben sich auf ein Freihandelsabkommen geeinigt.

Der britische Premierminister Johnson und sein australischer Kollege Morrison erzielten bei einem Treffen in London eine Einigung in den letzten noch offenen Fragen. Johnson erklärte, das Abkommen stelle einen neuen Aufbruch in den Beziehungen zwischen beiden Ländern dar, der von der gemeinsamen Geschichte und den gemeinsamen Werten getragen werde. Laut dem Vertrag sollen etwa Produzenten von Autos, Whisky und Fleisch von Zollfreiheit profitieren. Er sieht zudem vor, dass junge Briten unter 35 Jahren mehr Freiheiten erhalten, um in Australien zu leben und zu arbeiten.



Für Großbritannien ist es der erste Freihandelspakt seit seinem Ausscheiden aus der Europäischen Union.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.