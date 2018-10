Statt der erwarteten 100.000 sollen es inzwischen mehr als 500.000 sein: Demonstranten aus allen Teilen Großbritanniens sind nach London gekommen. Sie fordern ein zweites Brexit-Referendum.

Ihrer Vorstellung nach sollen die Bürger in Großbritannien über das endgültige Abkommen zum EU-Austritt abstimmen dürfen. An dem Protestzug beteiligen sich auch Europa-freundliche Abgeordnete der regierenden Konservativen und Londons Bürgermeister Khan. Für den Spätnachmittag ist eine Kundgebung in der Nähe des Parlaments geplant. Der Protestzug wird von der Kampagne "People's Vote" organisiert.



Auch die designierte SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Barley, fordert ein zweites Brexit-Referendum. Beim Votum im Sommer 2016 sei nicht ausreichend klar gewesen, was der EU-Austritt konkret bedeute, sagte die Bundesjustizministerin der Funke-Mediengruppe. Das werde erst jetzt greifbar. Sie fände es vor diesem Hintergrund fair, wenn die Bürger Großbritanniens noch einmal befragt würden, meinte Barley.



Die Briten hatten im Juni 2016 mehrheitlich für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Ende März 2019 muss das Land die EU verlassen. Die Verhandlungen zwischen Brüssel und London über die Modalitäten gestalten sich schwierig. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich London ohne Abkommen von der Staatengemeinschaft löst. Dies würde Folgen für alle Lebensbereiche haben und voraussichtlich zu wirtschaftlichen Einbußen führen. Viele Unternehmen treffen bereits Vorkehrungen.