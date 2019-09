In Großbritannien kommt das Unterhaus zur Stunde zusammen.

18 Abgeordnete hatten für den Abend eine Dringlichkeitssitzung zum Brexit beantragt. Sie streben die Einleitung eines Gesetzgebungsverfahrens an, um einen ungeregelten Austritt aus der EU am 31. Oktober zu verhindern. Über den Antrag wird vermutlich noch heute abgestimmt. Allerdings muss Parlamentspräsident Bercow die Debatte erst zulassen, was aber als wahrscheinlich gilt.



Premierminister Johnson besteht auf einem EU-Austritt Ende Oktober, notfalls auch ohne Vertrag. Sollten sich seine Gegner im Parlament durchsetzen, erwägt er offenbar Neuwahlen. Als möglicher Termin wird der 14. Oktober genannt.