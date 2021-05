Die G-7-Staaten haben zum Abschluss ihres Treffens in London ihre Kritik an Russland und China bekräftigt.

In einer gemeinsamen Erklärung werden der Regierung in Moskau - Zitat - "bösartige Aktivitäten" vorgeworfen, um demokratische Systeme anderer Staaten zu untergraben. Außerdem verurteilen die G-7-Außenminister darin die russische Truppenstationierung an der Grenze zur Ukraine. Die Menschenrechtslage in Russland wird als besorgniserregend bezeichnet.



Mit Blick auf China übt die Gruppe scharfe Kritik an den Repressionen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang. Auch die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong wird kritisiert.



Zu der dreitägigen Konferenz hatten sich die Außenminister erstmals seit zwei Jahren wieder persönlich getroffen. Zur G-7-Gruppe der wirtschaftsstärksten Nationen zählen neben Deutschland die USA, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Großbritannien.

