In London haben Hunderttausende gegen den Brexit protestiert.

Nach Angaben der Veranstalter gingen rund 670.000 Menschen auf die Straße. Die Demonstranten waren mit Bussen aus allen Teilen des Landes angereist. Sie forderten ein zweites Brexit-Referendum, um über das endgültige Abkommen zum EU-Austritt abzustimmen. An dem Protestzug der Kampagne "People's Vote" beteiligten sich auch EU-freundliche Abgeordnete der regierenden Konservativen und Londons Bürgermeister Khan von der Labour-Partei. Er sprach von einem historischen Moment der Demokratrie.



Die Briten hatten im Juni 2016 für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Ende März 2019 will das Land die EU verlassen. Die künftigen Beziehungen zwischen Brüssel und London sind in wichtigen Fragen noch ungeklärt