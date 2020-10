Großbritanniens Premierminister Johnson bereitet die Wirtschaft seines Landes auf einen harten Brexit vor.

Sollte die EU ihren Ansatz in den Verhandlungen nicht grundlegend ändern, werde es kein Handelsabkommen geben, sagte Johnson. Die EU verhandele nicht ernsthaft. Sein Land müsse sich deswegen ab Januar 2021 auf eine neue Situation einstellen. - Ende des Jahres läuft die Übergangszeit ab, in der Großbritannien noch EU-Regeln anwendet. Über die künftigen Beziehungen wird seit längerem ohne Ergebnis verhandelt. Johnson hatte zuletzt eine Frist bis zum 15. Oktober für eine Einigung gesetzt.



In Brüssel hatte sich gestern der EU-Gipfel mit dem Thema befasst. Bundeskanzlerin Merkel erklärte nach den Beratungen, die EU habe London gebeten, im Sinne einer Einigung weiter kompromissbereit zu sein. Das schließe ein, dass auch die Europäische Union Kompromisse machen müsse.

