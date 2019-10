Der britische Premierminister Johnson hat damit gedroht, das Brexit-Abkommen aus dem Parlament zurückzuziehen und eine Neuwahl anzustreben.

Dies sei dann notwendig, wenn ihm die Abgeordneten die Zustimmung für den Zeitplan zur Beratung der Brexit-Gesetze verweigerten, erklärte Johnson am Nachmittag im Unterhaus in London. In diesem Fall könnten Neuwahlen noch vor Weihnachten stattfinden. Nach der jüngsten Einigung mit der Europäischen Union will Johnson sein Land Ende des Monats aus der EU führen. Dafür hat er bislang aber nicht die notwendige Zustimmung des Parlaments.



Unter anderem soll in der Unterhaussitzung über den Zeitplan abgestimmt werden. Viele Abgeordnete beklagen, dass die Komplexität des Brexit-Gesetzes in nur wenigen Tagen - wie von Johnson veranschlagt - nicht zu erfassen ist.