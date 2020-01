Der britische Premierminister Johnson hat ein neues Unabhängigkeitsreferendum Schottlands offiziell abgelehnt.

Er könne einem solchen Antrag nicht zustimmen, schrieb Johnson in einem Brief an Regierungschefin Sturgeon. Dies würde lediglich zu weiteren Unabhängigkeitsreferenden führen. Stattdessen sollten alle zusammenarbeiten, um das Vereinigte Königreich zusammenzubringen. Sturgeon wollte das Referendum in diesem Jahr abhalten. 2014 hatten sich in Schottland 55 Prozent der Menschen gegen eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich ausgesprochen. Sturgeon argumentiert jedoch, die Umstände hätten sich durch das Brexit-Referendum verändert.