An zwei Flughäfen und einem Bahnhof in London sind Briefbomben gefunden worden.

Die britische Anti-Terror-Polizei teilte mit, in den gepolsterten Umschlägen hätten sich nach ersten Erkenntnissen Sprengsätze befunden, die beim Öffnen ein kleineres Feuer auslösen könnten. Einer der Umschläge wurde am Flughafen Heathrow gefunden, der zweite am City Airport und der dritte im Postraum der Waterloo Station. Einem Bericht des Fernsehsenders Sky News zufolge waren die Sendungen mit Briefmarken aus Irland frankiert.