Der serbische Kriegsverbrecher Karadzic wird in ein britisches Gefängnis verlegt.

Die Regierung in London stimmte der Verlegung des 75-Jährigen aus dem UNO-Gefängnis im niederländischen Scheveningen in eine britische Haftanstalt zu. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag hatte den einst führenden Politiker 2016 unter anderem wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 40 Jahren Haft verurteilt. Im Berufungsverfahren 2019 erhöhten die Richter die Strafe auf lebenslänglich. Karadzic war während des Bosnien-Kriegs Anfang der 90er Jahre Präsident der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina. In diese Zeit fiel auch das Massaker in Srebrenica. Nach dem Krieg war er fast 13 Jahre lang auf der Flucht. 2008 wurde er in Belgrad festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.