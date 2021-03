Die Polizei in London ist nach einem Einsatz gegen eine Mahnwache für die getötete Sarah E. in die Kritik geraten.

Polizisten hatten gestern Teilnehmende der Veranstaltung im Süden der britischen Hauptstadt teils gewaltsam und in Handschellen abgeführt. Die Polizei begründete ihr Vorgehen mit Verstößen gegen die strikten Corona-Schutzregeln. Londons Bürgermeister Khan und der britische Labour-Vorsitzende Starmer kritisierten das Vorgehen der Sicherheitskräfte unverhältnismäßig. Die Liberaldemokraten forderten den Rücktritt der Londoner Polizeichefin. Die britische Innenministerin Patel nannte die Bilder des Einsatzes verstörend und verlangte einen Bericht darüber.



Die Leiche der tagelang vermissten 33-jährigen Sarah E. war am Freitag in einem Wald in der Grafschaft Kent entdeckt worden. Tatverdächtig ist ein Polizist, der sich inzwischen in Untersuchungshaft befindet. Der Fall hatte in der Woche des Internationalen Frauentags neue Proteste gegen Gewalt an Frauen und Belästigungen ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.