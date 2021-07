Deutschland und Großbritannien wollen ihre Beziehungen mit einem Kooperationsvertrag und regelmäßigen Regierungskonsultationen auf eine neue Grundlage stellen. Das gaben der britische Premierminister Johnson und Bundeskanzlerin Merkel nach einem Treffen in der Nähe von London bekannt.

Merkel betonte, nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union werde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Regierungskonsultationen sollen einmal im Jahr stattfinden.



Merkel sagte dem britischen Premierminister außerdem zu, die strikten Einreisebeschränkungen für Großbritannien bald zu lockern. Sie gehe davon aus, dass das Land in absehbarer Zeit vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet heruntergestuft werde. Einen genauen Zeitpunkt nannte sie nicht. Hintergrund der strengen Bestimmungen ist die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Großbritannien.



Am Abend wurde die Bundeskanzlerin von Königin Elizabeth der Zweiten auf Schloss Windsor empfangen. Merkel sagte bei der Begrüßung, sie sei hocherfreut, hier zu sein. Für Merkel ist es voraussichtlich der letzte Besuch als Bundeskanzlerin in Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.