Großbritannien und die Europäische Union versuchen in einer neuen Gesprächsrunde, beim Brexit-Anschlussabkommen voranzukommen.

Dazu treffen sich die Unterhändler beider Seiten, Frost und Barnier, am Abend in London. Die Beratungen, die seit Monaten stocken, sollen bis Donnerstag dauern.



Die EU bietet ein Handelsabkommen, mit dem Großbritannien seine Waren ohne Zölle und Mengenbegrenzung in den Binnenmarkt exportieren könnte. Im Gegenzug verlangt Brüssel gleich hohe Umwelt- und Sozialstandards, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. London will solche Vorgaben jedoch nicht akzeptieren. Auch Fragen der Fischereirechte und weitere Punkte sind bislang ungelöst.