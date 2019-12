In London ist das neu gewählte britische Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen.

Zu Beginn bestätigten die Abgeordneten den Labour-Politiker Hoyle als Parlamentssprecher. Er hatte erst im November die Nachfolge des bisherigen Amtsinhabers Bercow angetreten.



Im neuen Parlament verfügt die Tory-Partei von Premierminister Johnson über eine klare Mehrheit. Johnson will bereits am Freitag das Gesetz für den EU-Austritt den Abgeordneten zur Abstimmung vorlegen. Der Brexit soll dann am 31. Januar erfolgen.



Der Gesetzentwurf beinhaltet nach Agenturberichten, dass eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit über Ende 2020 hinaus ausgeschlossen ist. Die Phase soll von London und Brüssel für den Abschluss eines Freihandelsabkommens genutzt werden. Die Zeit gilt dafür als äußerst knapp.