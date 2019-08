Die britische Regierung will im Falle eines EU-Austritts ohne Abkommen sofort die Freizügigkeit für EU-Bürger einschränken.

Eine Sprecherin kündigte in London an, strengere Regeln bei den Einreisekontrollen einzuführen, die vor allem der Kriminalitätsbekämpfung dienen sollten. Unklar ist, wie EU-Bürger mit und ohne Aufenthaltsrecht in Großbritannien unterschieden werden sollen. In dem Land gibt es keine Meldepflicht. Von einer freiwilligen Registrierung machte bisher weniger als ein Drittel der aufenthaltsberechtigten 3,5 Millionen EU-Bürger in Großbritannien Gebrauch.



Der vom britischen Parlament mehrmals abgelehnte Vertrag mit der EU sieht vor, dass die Freizügigkeit noch bis Ende 2020 gilt, wenn Großbritannien die EU verlässt.