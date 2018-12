Der britische Oppositionsführer Corbyn besteht auf einem Misstrauensvotum gegen Premierministerin May.

Es sei lediglich eine Frage des 'wann' und nicht des 'ob', sagte der Labour-Chef der Zeitung "The Independent". Er machte deutlich, dass ein Misstrauensvotum gegen May sofort folgen werde, sollte die Regierungschefin im Parlament keinerlei Mehrheit für ihre Brexit-Planungen bekommen.



Großbritanniens Austritt aus der der Europäischen Union ist für März geplant. Bis Ende 2020 gibt es eine Übergangsphase, in der dort noch EU-Recht gilt.