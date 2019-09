Wegen eines Pilotenstreiks kommt es bei der Fluggesellschaft British Airways erneut zu Ausfällen.

Für den 27. September strich die Airline schon jetzt alle Flüge von und nach Großbritannien. In einer Erklärung forderte sie die Gewerkschaft dazu auf, den Streik abzusagen und stattdessen an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Bereits Anfang dieser Woche musste British Airways wegen eines zweitägigen Streiks rund 1.600 Flüge streichen.



Zu Behinderungen und Ausfällen könnte es auch schon an diesem Wochenende kommen. Klimaaktivisten haben angekündigt, mit Hilfe von Drohnen den Flugverkehr am Londoner Flughafen Heathrow lahmlegen zu wollen. Die Protestaktion richtet sich gegen den Bau einer dritten Start- und Landebahn.