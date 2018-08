Der Zwischenfall vor dem britischen Parlament wird von der Londoner Polizei als möglicher Terrorakt behandelt.

Der Mann, der mit seinem Auto in eine Absperrung vor dem Gebäude fuhr, sei wegen des Verdachts eines Anschlags festgenommen worden, hieß es. Waffen seien am Tatort allerdings nicht gefunden worden. Mehrere Fußgänger wurden bei den Zwischenfall verletzt. Laut Polizei befindet sich niemand in Lebensgefahr. Im Umfeld des britischen Parlaments haben sich bereits früher islamistisch motivierte Anschläge ereignet.