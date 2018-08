Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in London ermittelt die Polizei gegen einen 29-jährigen Briten sudanesischer Herkunft.

Der Mann war gestern vor dem Parlamentsgebäude mit seinem Auto in eine Gruppe Menschen gefahren und hatte drei Personen verletzt. Wie die Polizei in London mitteilte, werden ihm die Planung und Ausführung eines Terroranschlags sowie versuchter Mord vorgeworfen. Im Zusammenhang mit der Tat wurden gestern Abend zwei Wohnungen in den Städten Birmingham und Nottingham durchsucht.