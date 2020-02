Die Messerattacke in London am Nachmittag hatte vermutlich einen islamistischen Hintergrund.

Das teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt mit. Der Vorfall wurde als Terrorakt eingestuft. An der Leiche des mutmaßlichen Täters wurde den Angaben zufolge eine Bombenattrappe gefunden.



Der Mann hatte in Streatham im Süden Londons auf Passanten eingestochen. Drei Personen wurden verletzt. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.