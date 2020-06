Der britische Thronfolger Prinz Charles und Frankreichs Staatspräsident Macron haben in London gemeinsam des Aufrufs von Charles de Gaulle zum Widerstand im von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich gedacht.

Der General und spätere Staatspräsident de Gaulle hatte am 18. Juni 1940 von London aus über die BBC dazu aufgerufen, an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen. Der Kurzbesuch in London ist die erste Auslandreise Macrons seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Er trifft auch noch mit Premierminister Johnson zusammen.



Laut der Überlieferung sagte de Gaulle in seiner Radio-Ansprache: "Was immer passiert, die Flamme des französischen Widerstands darf nicht erlöschen und wird nicht erlöschen." Vier Tage zuvor war die deutsche Wehrmacht in Paris eingezogen.