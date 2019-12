In Großbritannien hat Königin Elisabeth die Zweite innerhalb von zwei Monaten das Parlament in London wiedereröffnet. Im Mittelpunkt ihrer Rede standen der für Ende Januar geplante Brexit und Maßnahmen zur Stärkung des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS, der chronisch überlastet ist.

Die Queen verlas die Regierungserklärung von Premierminister Johnson. Seine Tory-Partei verfügt im neuen Parlament über eine klare Mehrheit. Johnson will bereits am Freitag das Gesetz für den EU-Austritt den Abgeordneten zur Abstimmung vorlegen. Der Brexit soll dann am 31. Januar erfolgen.