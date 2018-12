Die britische Regierung hat aus dem Mittelmeer zwei Schiffe zurückbeordert, damit diese für Patrouillefahrten im Ärmelkanal eingesetzt werden können.

Das teilte Innenminister Javid am Abend nach einer Krisensitzung in London mit. Eines der beiden Schiffe ist bislang in humanitärer Mission für die europäische Grenzschutzagentur Frontex im Einsatz. Grund für die Maßnahme ist die steigende Zahl der Flüchtlinge, die versuchen, mit kleinen Booten von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Viele der Migranten geben an, aus dem Iran zu stammen.



Der Einsatz der Schiffe im Ärmelkanal ist umstritten. Nach Einschätzung von Kritikern könnten dadurch Migranten ermutigt werden, die Überfahrt anzutreten, in der Hoffnung, gerettet und nach Großbritannien gebracht zu werden.