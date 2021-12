Sanitäter bringen einen Corona-Patienten in das Royal London Hospital. (PA Wire/Yui Mok)

Der Anstieg der Fälle sei besorgniserregend, teilte Bürgermeister Khan mit. Er verwies darauf, dass die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern wieder massiv steige. Er rief die Bürger auf, sich möglichst schnell impfen zu lassen.

Die Zahl der Infektionen mit der neuen Coronavirus-Variante wächst in Großbritannien sprunghaft. In London hat Omikron bereits die bislang dominierende Delta-Variante überholt.

Britische Mediziner warnen vor massiven Personalausfällen. An Weihnachten könnte ein Zehntel der gesamten Belegschaft im Nationalen Gesundheitsdienst krankheitsbedingt fehlen, meldet die Zeitung "Guardian" unter Berufung auf die British Medical Association. Krankenhäuser bereiteten sich bereits darauf vor, Personal aus anderen Bereichen in die Intensivstationen zu verlegen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation ist Omikron bereits in 89 Ländern nachgewiesen worden. Die Ausbreitung der Mutante verlaufe sogar an Orten mit hohen Immunitätsraten rapide, teilte die WHO mit.

