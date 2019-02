Der Fahrdienst Uber darf in London weiter auf der Straße bleiben.

Nach einem Urteil des High Courts hat die vorläufige Betriebsgenehmigung des Fahrdienstes in London Bestand. Gegen die Uber-Lizenz hatte die United Cabbies Group geklagt, die Londoner Taxifahrer vertritt. Der Londoner High Court wies deren Klage zurück.



Uber hatte im Juni 2018 eine vorläufige Lizenz für 15 Monate vor Gericht erstritten. Die Taxifahrer warfen der Richterin jedoch Befangenheit vor, weil ihr Ehemann finanzielle Verbindungen zu Uber habe. Der High Court konnte jedoch keine Interessenkonflikte entdecken.



Seit September 2017 durften die Uber-Wagen in London eigentlich nicht mehr fahren. Die Nahverkehrsbehörde Transport for London hatte die Lizenz des Fahrdienstes nicht verlängert. Dem Unternehmen war vorgeworfen worden, Straftaten nicht zu melden und medizinische Kontrollen der Fahrer zu vernachlässigen.