Zum Auftakt seines dreitägigen Staatsbesuchs in Großbritannien ist US-Präsident Trump im Buckingham Palast empfangen worden.

Trump und seine Frau wurden in London von Königin Elisabeth und Prinz Charles begrüßt. Anschließend gab es ein Essen mit der Queen und weitere Termine mit Mitgliedern des Königshauses. Am Abend findet im Palast ein Staatsbankett statt. Trumps Besuch ist umstritten. Es wird mit massiven Protesten gerechnet.



Unmittelbar vor seiner Landung beleidigte Trump den Londoner Bürgermeister Khan per Twitter als einen "Totalversager", der sich lieber auf die Bekämpfung der Kriminalität in seiner Stadt konzentrieren solle. Khan hatte Trump zuvor erneut kritisiert und ihm spaltendes Verhalten vorgeworfen.