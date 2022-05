Nach Regionalwahlen in Nordirland

Bei den Parlamentswahl in Nordirland hat die pro-irische Partei Sinn Fein einen historischen Erfolg erzielt. (Liam Mcburney/PA Wire/dpa)

Der britische Nordirland-Minister Lewis sagte in London, alle Parteien sollten ihrer Verantwortung gerecht werden und so schnell wie möglich eine neue Exekutive bilden. Auch Irlands Premierminister Martin betonte, es sei die Pflicht der Parteien, sich jetzt zu einigen.

Seit dem sogenannten Karfreitagsabkommen 1998 sind die stärksten Parteien beider Konfessionen in Nordirland gezwungen, eine Einheitsregierung zu bilden. Nach der Wahl am vergangenen Donnerstag sind das die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein und die protestantische DUP, die erstmals unter der Führung von Sinn Fein zusammen regieren müssten. Die pro-britische DUP will dem aber nur zustimmen, wenn die als Nordirland-Protokoll bezeichnete Vereinbarung im Brexit-Abkommen außer Kraft gesetzt wird. Die Vereinbarung soll Kontrollen an der Grenze zum Nachbarland Irland vermeiden.

