In London ist gegen die Corona-Maßnahmen der britischen Regierung demonstriert worden. Die Teilnehmer zogen durch das Zentrum der Stadt und forderten ein Ende der Beschränkungen. Auch in Italien kam es zu Protesten.

Medien sprachen von tausenden Protestierenden in London, die Polizei machte keine Angaben zu den Zahlen. Die Proteste richteten sich unter anderem gegen die Maskenpflicht. Die geltenden Regeln wurden als Tyrannei kritisiert, manche Demonstranten stellten auch die Pandemie an sich infrage.



Die Infektionszahlen in Großbritannien steigen derzeit rasant. Sie lagen zuletzt bei mehr als 20.000 Fällen pro Tag. Zur Eindämmung des Virus gilt ein dreistufiges Warnsystem. Insbesondere im Norden Englands müssen teilweise Pubs und Bars schließen, außerdem sind Treffen zwischen verschiedenen Haushalten untersagt. Im ganzen Land gilt eine maximale Anzahl von sechs Personen bei Zusammenkünften.



Auch in der süditalienischen Metropole Neapel hatten in der Nacht zum Samstag Hunderte Menschen gegen eine Ausgangssperre und einen geplanten Lockdown für die Region Kampanien protestiert. Die Demonstranten zogen unter anderem vor den Sitz der Regionalregierung. Sie warfen Feuerwerkskörper und zündeten Rauchbomben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Polizei setzte demnach unter anderem Tränengas ein.

Weitreichende Ausgangssperre in Frankreich

Unterdessen wächst die Zahl der Corona-Neuinfektionen EU-weit besonders stark in Tschechien und Belgien. Beide Länder verzeichnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl derzeit die höchsten Werte und haben bereits mit weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens reagiert. Nach Berechnungen der EU-Seuchenbehörde liegen die Fallzahlen in Tschechien und Belgien etwa zehnmal über denen in Deutschland.



Wegen der vielen Neuinfektionen trat in vielen Regionen Frankreichs eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Sie betrifft etwa zwei Drittel der französischen Bevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.