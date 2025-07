Starmer und Macron

Der britische Premierminister Starmer und Frankreichs Präsident Macron sind zu Gesprächen in London zusammengekommen. (AP / Yui Mok)

Darauf einigten sich Premier Starmer und Präsident Macron bei Beratungen in London. Erstmals werde in einer Erklärung festgeschrieben, dass die Atomwaffen beider Länder zwar unabhängig voneinander seien, aber miteinander koordiniert werden könnten, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Großbritannien und Frankreich sind die einzigen europäischen Länder mit Atomwaffen. Beide Länder wollen zudem enger zusammenarbeiten, um die illegale Migration über den Ärmelkanal zu stoppen.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.