Das britische Unterhaus debattiert in London abschließend über den umstrittenen Brexit-Vertrag.

Mit der Abstimmung wird am Abend gerechnet. Allerdings gibt es eine Reihe von Änderungsanträgen, so dass sich das Votum verzögern könnte. - Die britische Regierung hatte den Vertrag mit der EU ausgehandelt. Das Abkommen stößt im Unterhaus aber fraktionsübergreifend auf Kritik - also auch bei der Partei von Premierministerin May, den konservativen Tories. Die Abgeordneten der nordirischen DUP, die Mays Minderheitsregierung ansonsten stützen, werden voraussichtlich ebenfalls mit Nein stimmen. Daher ist damit zu rechnen, dass die Abgeordneten das Abkommen mehrheitlich ablehnen.



Sollte es dazu kommen, müsste May binnen drei Tagen einen Alternativorschlag präsentieren. Denkbar ist auch ein Misstrauensvotum gegen May, das der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, ins Gespräch gebracht hat. Rechtlich wäre außerdem möglich, den Brexit in Absprache mit der EU noch etwas hinauszuzögern. Bislang ist der EU-Austritt, ob mit oder ohne Vertrag, für den 29. März geplant.