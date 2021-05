Der in der Londoner Themse aufgetauchte Wal ist wegen seines schlechten Gesundheitszustands von Spezialisten eingeschläfert worden.

Das Tier war auf dem nahe gelegenen Damm gestrandet, schrieb die Britische Organisation zur Rettung von Meeressäugern auf ihrer Facebook-Seite. Der rund vier Meter lange junge Zwergwal war am Wochenende aus unbekannten Gründen im Südwesten Londons in einer Schleuse aufgetaucht. Einsatzkräfte hatten sich stundenlang bemüht, das verirrte Tier zu befreien.



Noch nie zuvor war ein Wal in der Themse 150 Kilometer von der Mündung entfernt gesehen worden.

