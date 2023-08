Zentralafrika

Militärangehörige haben in Gabun die Macht an sich gerissen. (Gabon 24/AFP)

Zugleich räumte die Regierung in London ein, dass die jüngsten Wahlen Anlass zur Sorge gäben. Man erkenne die Bedenken an. Das gelte einschließlich der Einschränkung der Medienfreiheit, teilte das britische Außenministerium mit. Es forderte die Wiederherstellung einer verfassungsgemäßen Regierung. Zuvor hatte die Afrikanische Union den Militärputsch in Gabun verurteilt.

Die Putschisten hatten im Fernsehen verkündet, der Präsident stehe unter Hausarrest. Staatliche Institutionen seien aufgelöst und die Grenzen geschlossen worden. Das Militär begründete den Staatsstreich damit, dass die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende gefälscht worden seien.

