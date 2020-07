In London sorgt ein Video der Festnahme eines schwarzen Mannes für Empörung.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Polizist dem Mann offenbar sein Knie auf den Hals drückt und seinen Kopf fixiert, während dieser auf dem Gehweg liegt. Ein weiterer Polizist hilft ihm dabei. Passanten mischen sich ein und fordern die Einsatzkräfte auf, den Mann loszulassen.



Die Szenen erinnern an den Tod von George Floyd im Mai in Minnesota, der eine weltweite Debatte über Polizeigewalt ausgelöst hat. Einer der beiden Polizisten in London wurde mittlerweile vom Dienst suspendiert, der andere versetzt. Eine unabhängige Behörde für Polizeiverhalten prüft den Fall.



Scotland Yard bezeichnete das Video wörtlich als "extrem verstörend". Londons Bürgermeister Khan twitterte, er sei "zutiefst besorgt". - Auch in Österreich wurden acht Polizisten wegen eines gewalttätigen Einsatzes vorläufig vom Dienst suspendiert. Die "Kronen Zeitung" hatte das Überwachungsvideo eines Lokals in Wien veröffentlicht, das zeigt, wie zwei Beamte einen Mann treten, der keinen sichtbaren Widerstand leistet.