Der britische Premierminister Johnson lässt das Unterhaus erneut über eine Neuwahl am 15. Oktober abstimmen. Es wird erwartet, dass sich die Abgeordneten in London auch diesmal dagegen aussprechen. Der Präsident des Plenums, Bercow, erklärte, er werde nicht wieder für das Amt kandidieren, falls das Unterhaus für vorgezogene Neuwahlen

Am Abend verlangten die Abgeordneten von der Regierung die Herausgabe von Dokumenten über die Planungen für einen EU-Austritt ohne Abkommen sowie über die Zwangspause des Parlaments. Ein entsprechender Beschluss fiel mit 311 zu 302 Stimmen. - Nach der Sitzung werden die Abgeordneten in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt.



Am Nachmittag hatte Königin Elisabeth die Zweite das Gesetz in Kraft gesetzt, das einen EU-Austritt ohne Vertrag verhindern soll. Der Entwurf war in der vergangenen Woche gegen den Willen des Regierungschefs vom Parlament verabschiedet worden. Das Gesetz sieht vor, dass Großbritannien bei den EU-Partnern eine abermalige Verlängerung der Brexit-Frist beantragen muss, sollte bis zum 19. Oktober kein mehrheitsfähiges Abkommen erzielt werden.