Die britische Regierung will ein neues Gender-Gesetz Schottlands blockieren. (dpa / Jens Dudziak)

Das kündigte der für Schottland zuständige Minister Jack in London an. Er habe Bedenken, dass das Gesetzesvorhaben der schottischen Regionalregierung gegen Gleichstellungsregeln verstoße. Schottlands Regierungschefin Sturgeon bezeichnete die Ankündigung Londons als "Frontalangriff" und kündigte an, das Vorhaben zu verteidigen.

Mit dem schottischen Gesetz soll es transsexuellen Menschen erleichtert werden, ihren behördlichen Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Das bisher verpflichtende medizinische Gutachten soll entfallen und das Mindestalter für eine Änderung des Eintrags von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden. Das schottische Regionalparlament hatte der Neuregelung im vergangenen Monat zugestimmt.

