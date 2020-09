Mehr als 70 Aktivisten der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion sind in London festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei hatten sie unter anderem den Verkehr

behindert. Extinction Rebellion will zehn Tage in der britischen Hauptstadt wegen der Erderwärmung protestieren. Bereits gestern hatten Einsatzkräfte mehr als 90 Aktivisten in Gewahrsam genommen; einige von ihnen hatten sich auf dem Asphalt nahe des Parlaments festgeklebt.



In Dortmund kam es ebenfalls zu Kundgebungen. Dort blockierten Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" stundenlang eine mehrspurige Innenstadtkreuzung.