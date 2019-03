In London hat eine Demonstration für ein zweites Brexit-Referendum begonnen.

Zehntausende Menschen haben sich bereits versammelt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Zu den Protesten hat die Initiative "People's Vote" aufgerufen. Eine Sprecherin der Kampagne sagte in London, nach dreijähriger Debatte über den Brexit stehe nach wie vor nicht fest, wann und wie der Austritt aus der EU erfolgen solle. Es sei an der Zeit, die Briten erneut zu befragen, ob sie den EU-Austritt überhaupt noch mehrheitlich wollten.



Mehr als vier Millionen Menschen haben eine Online-Petition für den Verbleib Großbritanniens in der EU unterzeichnet. Das Parlament muss den Inhalt jeder Petition mit mehr als 100.000 Unterschriften berücksichtigen.