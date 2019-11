Nach der Messerattacke in London sind zwei der Schwerverletzten gestorben. Die Polizei bestätigte am Abend entsprechende Berichte unter anderem der BBC. Drei weitere Opfer würden in Krankenhäusern behandelt, sagte eine Polizeisprecherin.

Auf der Themsebrücke "London Bridge" im Zentrum der britischen Hauptstadt hatte ein Mann auf mehrere Passanten eingestochen. Londons Bürgermeister Khan sagte, es habe mehrere Schwerverletzte gegeben. Passanten hätten den Angreifer schließlich überwältigt. Scotland Yard teilte mit, der Täter habe eine Sprengstoffattrappe am Körper getragen und sei von Polizisten erschossen worden.



Premierminister Johnson sprach in einer ersten Stellungnahme von einem Terrorakt.