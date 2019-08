"Looking for America"

Die amerikanische Sängerin Lana del Rey hat die Schusswaffenangriffe mit vielen Toten in El Paso und Dayton zu einem Song verarbeitet.

Sie veröffentlichte das Video "Looking for America" auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieb sie, sie wisse, dass sie keine Politikerin sei und sie versuche das auch gar nicht. Dennoch habe sie eine Meinung - und die Angriffe hätten sie sehr bewegt, so dass sie beschlossen habe, das Video zu posten.



In dem Video singt sie zur Begleitung einer Gitarre: "Ich suche immer noch nach meiner eigenen Version von Amerika, einer ohne Waffen, wo die Flagge friedlich wehen kann."