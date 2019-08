Mexikos Präsident López Obrador hat die US-Regierung aufgefordert, strengere Waffenkontrollen einzuführen.

Nach den beiden Schusswaffen-Angriffen vom Wochenende hoffe er, dass die regierenden Republikaner und die oppositionellen Demokraten gemeinsam die Gesetze änderten. López Obrador wies darauf hin, dass auch Mexiko von mangelnden Waffenkontrollen in den USA betroffen sei.



Nach Angaben der mexikanischen Regierung stammen 70 Prozent der Waffen, die im Land bei Straftaten verwendet werden, aus den USA. Im vergangenen Jahr war in Mexiko die Zahl der Menschen, die infolge von Schüssen starben, auf knapp 36.000 gestiegen.



Am Wochenende hatte ein Mann in der texanischen Grenzstadt El Paso 22 Menschen erschossen. Unter den Opfern sind acht Mexikaner. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Tatmotiv aus. Bei einem zweiten Schusswaffen-Angriff in Dayton in Ohio waren neun Menschen erschossen worden.