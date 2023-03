Lord Of The Lost wild für Deutschland nach Liverpool fahren. (dpa / Rolf Vennenbernd)

Die Rockband setzte sich im Vorentscheid bei einer Mischung aus Publikumsabstimmung und Fachjury-Votum durch. Die Fach-Jurys aus acht verschiedenen Ländern hatten noch den Sänger Will Church an erster Stelle gesehen, das deutsche Publikum verschaffte Lord Of The Lost mit ihrem düsteren Rock dann den entscheidenden Vorsprung.

Ausgetragen wird der ESC am 13. Mai im englischen Liverpool. Großbritannien springt als ESC-Gastgeberland für die von Russland angegriffene Ukraine ein, die den Wettbewerb im vergangenen Jahr gewonnen hatte.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.