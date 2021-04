Der dänische Film "Der Rausch" hat den Auslands-Oscar gewonnen.

Die Sozialsatire von Regisseur Thomas Vinterberg wurde in Hollywood als bester internationaler Spielfilm ausgezeichnet. Darin spielt Mads Mikkelsen einen Lehrer, der mit Kollegen ein Experiment mit regelmäßigem Alkoholkonsum beginnt, das schon bald außer Kontrolle gerät.



Die Oscar-Gala war wegen der Pandemie um zwei Monate verschoben worden und findet an mehreren Veranstaltungsorten statt. Neben dem traditionellen "Dolby Theatre" in Hollywood wird etwa der Hauptbahnhof von Los Angeles genutzt. Die Gästezahl für die Preisverleihungen ist zudem begrenzt.



Mit zehn Nominierungen galt die Produktion "Mank" des Regisseurs David Fincher über den früheren Hollywood-Drehbuchautor Herman Mankiewicz als Favorit. Auch dem Film "Nomadland" werden gute Chancen eingeräumt. Er handelt von Menschen in den USA, die ihr Leben mit Hilfsarbeiten verbringen und in Wohnwagen leben.

